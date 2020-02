Ruffini, sfida semplificare norme fisco

ROMA, 11 FEB - Con il Consiglio nazionale dei commercialisti in passato "avevamo già cercato insieme di costruire tavoli tecnici per individuare delle soluzioni amministrative procedurali", in modo da "arrivare ad obiettivi di semplificazione, senza la necessità di interventi normativi. Una sfida che ci vede presenti" con i professionisti "non su fronti contrapposti, ma per render più semplice l'attuazione delle norme, consapevoli delle problematiche che ci sono nel nostro Paese, a causa della stratificazione" legislativa "che si è prodotta". Con queste parole il direttore dell'Agenzia delle Enrtate Ernesto Maria Ruffini ha aperto il convegno promosso oggi, a Roma, insieme all'Ordine nazionale dei commercialisti per illustrare i nuovi servizi per i professionisti, insieme al numero uno della categoria Massimo Miani.