Borsa: Europa positiva, Milano +0,3%

MILANO, 11 FEB - Borse europee positive pur tra scambi ridotti rispetto alla norma per la chiusura festiva di Tokyo. Londra (+1%) è la migliore dopo l'annuncio della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla "task-force" pronta per avviare i negoziati tra "vecchi amici" sulla Brexit, che iniziano "con molta ambizione", puntando a "dazi zero e quote zero". Segue Francoforte (+0,85%), spinta dai conti e dalle stime di Daimler (+3%). Bene anche Adidas (+1,42%), nonostante il taglio degli analisti di Citi. Più caute Parigi (+0,46%), Milano (+0,3%) e Madrid (+0,1%). Positivi i futures su Wall Street in attesa della fiducia delle piccole imprese Usa (Nfib), dei posti vacanti in dicembre e di mutui e insolvenze nel 4/o trimestre. Nel pomeriggio interviene a Strasburgo la presidente della Bce Christine lagarde e in serata lo farà il consigliere Philip Lane.