Borsa:Asia, chiusa Tokyo,Shanghai +0,39%

MILANO, 11 FEB - Seduta interlocutoria per le principali borse di Asia e Pacifico, oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo. Shanghai ha guadagnato lo 0,39%, Taiwan lo 0,78%, Seul l'1% e Sidney lo 0,61%, mentre Hong Kong e Mumbai, ancora aperte, salgono rispettivamente dell'1,34 e dello 0,75%. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in assenza di dati macroeconomici dal Vecchio Continente, dove è atteso in serata l'intervento a Berlino di Philip Lane, membro del consiglio della Bce. In arrivo dagli Usa la fiducia delle piccole imprese (Nfib), i posti di lavoro vacanti di dicembre e i dati su mutui e insolvenze nel quarto trimestre. Sulla piazza di Hong Kong sprint di Geely (+6,13%), che intende semplificare la struttura del Gruppo fondendo tra di loro Geely Automobile Holdings e Volvo Cars. In luce anche i farmaceutici Sino Biopharm (+3,2%) e Cspc (+0,73%) insieme a China Construction Bank (+2,87%).