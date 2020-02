Daimler: leggero ribasso vendite 2020

MILANO, 11 FEB - Il Gruppo Daimper, titolare del marchio Mercedes, ha chiuso il 2029 con vendite in linea con le stime per 172,7 miliardi di euro, il risultato operativo è sceso da 11,1 a 4,3 miliardi e l'utile netto da 7,6 a 2,7 miliardi. Quanto al 2020 Stoccarda prevede un "leggero calo" nelle vendite di veicoli. In "significativo ribasso" invece l'utile operativo, mentre i ricavi sono previsti stabili sui livelli del 2019 a 3,34 miliardi di euro. Previsti tagli al personale per 1,4 miliardi entro la fine del 2022, mentre il dividendo proposto di 0,9 euro per il 2019 è inferiore ai 3,25 euro del 2018 e rientra nella fascia bassa delle stime degli analisti.