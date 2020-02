Expo 2020: Padiglione Italia alla Bit

ROMA, 10 FEB - Il Padiglione Italia a Expo 2020 partecipa alla Borsa Italiana del Turismo (BIT) in corso a Milano. Il Padiglione Italia offre a espositori e visitatori un'anteprima della presenza di questo pezzo d'Italia a Dubai che sarà una grande opportunità di promozione e confronto globale anche per le imprese del settore turismo che costituiscono parte rilevante dell'economia del Paese. Expo Dubai sarà una importantissima occasione di attrazione dei nuovi flussi turistici dall'area ME.NA.SA. (Medio oriente, Africa settentrionale e Asia meridionale) che nei prossimi anni genererà la maggiore domanda al mondo di turismo esperienziale. In una fase in cui gli operatori del settore esprimono preoccupazione per la situazione in Cina, il continente asiatico grazie all'Expo di Dubai offre anche motivi di ottimismo per le prospettive del comparto. Le stime elaborate dalla School of Management del Politecnico di Milano individuano infatti nell'Expo 2020 un fattore di crescita per gli afflussi turistici in Italia.