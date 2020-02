Borsa: Europa in calo, Milano stabile

MILANO, 10 FEB - L'effetto combinato tra il contagio del coronavirus dalla Cina e della tempesta invernale Ciara che sta flagellando il Nord Europa pesa sui listini in Borsa nella prima seduta della settimana. Milano è in parità, mentre cedono Parigi (-0,43%), Francoforte (-0,38%), Londra (-0,34%) e Madrid (-0,18%). Sul fronte macroeconomico si è rivelata peggiore delle stime la produzione industriale italiana in dicembre ed è atteso un rallentamento dell'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori europei. Negativi i futures Usa in assenza di dati.