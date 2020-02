Produzione industria giù, -1,9% nel 2019

ROMA, 10 FEB - Nel 2019 la produzione industriale è tornata a scendere dopo cinque anni. Lo rileva l'Istat, che per l'anno scorso stima un calo dell'1,3% in media rispetto al 2018, quando si era registrata una crescita dello 0,6%. Si tratta della prima diminuzione dal 2014 e di quella più ampia dal 2013, quindi da sei anni. La produzione industriale a dicembre del 2019 scende del 2,7% rispetto a novembre, segnando il calo più forte da gennaio del 2018. Su base annua la diminuzione è del 4,3% (dato coretto per gli effetti di calendario). Il dato annuo risulta in flessione anche in termini grezzi ma la contrazione diventa meno ampia (-1,3%). Nel quarto trimestre del 2019 la produzione industriale scende in termini congiunturali dell'1,4%, il calo più forte dal quarto trimestre del 2012. Inoltre la flessione segue quelle del secondo e del terzo trimestre. Applicando gli standard del Pil alla produzione industriale si potrebbe dire che il settore sta attraversando una fase di 'recessione'.