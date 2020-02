Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,6%

MILANO, 10 FEB - Appaiono contrastate le principali borse di Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana, con Tokyo (-0,6%), Taiwan (-0,33%) e Sidney (-0,14%) in lieve calo a differenza di Shanghai e Seul (+0,51% entrambe), mentre sono ancora aperte Hong Kong (-0,62%) e Mumbai (-0,54%). Secondo un gestore giapponese di Smbc Nikko i mercati azionari "mostrano una certa capacità di adattamento". Le ipotesi sono che per il coronavirus il peggio sia passato, ricordando il forte recupero della Cina dopo la Sars nel 2003 e il balzo dell'inflazione registrato oggi. Prevale poi l'idea che la Fed sia pronta a tagliare i tassi e seguito degli "sviluppi non previsti" legati alla pandemia cinese. Negativi i futures sull'Europa, in vista della produzione industriale italiana in dicembre e della fiducia degli investitori europei (Sentix). In controtendenza i futures Usa in assenza di dati macro.