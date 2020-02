Petrolio: prezzi in calo su Coronavirus

ROMA, 10 FEB - Quotazioni del petrolio in calo sui mercati in avvio di settimana con il rallentamento dell'economia cinese per effetto del Coronavirus, nonostante le raccomandazioni prese dall'Opec+ per un incremento dei tagli alla produzione. I contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo cedono così lo 0,1% a 50,36 dollari al barile come il Brent che cala così a 54,50 dollari al barile.