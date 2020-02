Borsa Tokyo, apertura in calo (-0,78%)

TOKYO, 10 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, con gli investitori che guardano con attenzione all'impatto della diffusione del coronavirus sul settore manifatturiero in Cina, in coincidenza della prevista apertura di numerosi stabilimenti industriali. Il Nikkei cede lo 0,78% a quota 23.641,59 con una perdita di 186 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 109,60, e poco sopra a 120 sull'euro.