Petrolio: prezzi salgono su ipotesi Opec

ROMA, 7 FEB - Prezzi del petrolio ancora in salita questa mattina. I mercati sono fiduciosi sulla possibilità di un accordo interno all'Opec su un cospicuo taglio alla produzione e così il Brent guadagna lo 0,7 per cento, portandosi a 55,31 dollari al barile, mentre il Wti (West Texas Intermediate) sale dello 0,5 per cento a 51,21 dollari.