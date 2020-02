Borsa: Asia ritraccia, resta prudenza

MILANO, 7 FEB - Il rimbalzo delle Borse in Asia è durato poco, i listini ritracciano dopo il balzo di ieri. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,19%, Hong Kong sta cedendo lo 0,44%, tengono gli indici cinesi con Shanghai a +0,33% e Shenzhen a +0,52 per cento. Gli investitori cominciano a pensare che l'epidemia non fermerà la crescita nel 2020. La prudenza resta ma il Coronavirus fa meno paura. Tra gli eventi chiave di oggi che possono influenzare i mercati c'è attesa per i dati sulla produzione industriale tedesca e il rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti.