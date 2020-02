Borsa:Europa in rialzo dopo Cina su dazi

MILANO, 6 FEB - Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo dopo la decisione della Cina di dimezzare dei dazi sull'import di oltre 1.600 beni Usa per 75 miliardi di dollari. Gli investitori restano fiduciosi per una soluzione della crisi globale generata dalla diffusione de coronavirus cinese. Sul versante valutario è in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,0997 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,5%. In positivo Parigi (+0,7%), Francoforte e Madrid (+0,6%) e Londra (+0,3%). Nel Vecchio continente andamento positivo per le banche (+1,4%) con Commerzbank e Banco Bilabo (+2,4%), Bnp Paribas (+1,3%) e Credit Agricole (+0,9%). In positivo anche il settore energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio che sale a 52 dollari al barile. Bene Total (+2,1%) e Shell (+0,4%). Debole il comparto delle utility (-0,2%).