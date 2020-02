Borsa: Milano in rialzo, corre Intesa

MILANO, 5 FEB - Seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +1,64% a 24.236 punti) così come per il resto delle Borse europee sulla scorta di passi in avanti per isolare il Coronavirus. A Milano brilla Intesa Sanpaolo che guadagna il 4,17% con Citi che migliora il giudizio a 'buy', con target a 2,8 euro dopo i conti. Fuori dal paniere principale svetta Astaldi (+6,24%) dopo ordini per 6,5 miliardi di euro nel 2019, in linea con il Piano concordatario. La migliore è Pirelli (+5,66%) con le indicazioni sul mercato degli pneumatici che mostrano un trend in miglioramento. Di buona passo anche Saipem (+4,01%), sul rialzo del petrolio (+4,01%). Bene poi Prysmian (+2,93%), St (+2,7%), Mediobanca (+2,57%) e Unicredit (+2%), queste ultime alla vigilia dei conti. Lo spread tra btp e bund si attesta in area 133 punti.