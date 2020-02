Borsa:Milano sale (+0,7%), sprint Intesa

MILANO, 5 FEB - Piazza Affari inverte la rotta e gira in positivo (Ftse Mib +0,65%) dopo il rialzo della fiducia dei manager in gennaio, spinta da Intesa (+2,47%), i cui conti sono piaciuti agli analisti di Citi, che raccomandano l'acquisto del titolo, con un prezzo obiettivo in rialzo da 2,43 a 2,8 euro. Il calo dello spread a 132,8 punti favorisce Unicredit (+1,02%) alla vigilia del Cda sui conti, che saranno diffusi domani insieme a quelli di Banco Bpm (+0,72%). Li presenta oggi a borsa chiusa invece Bper (+0,92%). Acquisti su Eni (+1,39%), che riparte insieme al prezzo del greggio (Wti +2,02%), e su Pirelli (+2,66%), in ripresa con l'intero settore della componentistica per l'auto. Bene Stm (+1,43%) sulla scia della trimestrale di Infineon, segno meno per Nexi (-0,92%), Enel (-0,81%), Diasorin (-0,7%) e Italgas (-0,67%). Svetta Astaldi (+10,8%) dopo ordini per 6,5 miliardi di euro nel 2019, in linea con il Piano concordatario.