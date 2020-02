Borsa: Milano -0,2%, giù Nexi e Saipem

MILANO, 5 FEB - Piazza Affari si conferma fiacca (Ftse Mib -0,22%) nella prima mezz'ora di contrattazioni, in linea con gli altri listini europei, per effetto anche di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia. In particolare cedono Nexi e Saipem (-1,77% entrambe), nonostante la ripresa del prezzo del greggio (Wti +0,4%). Gli effetti del coronavirus pesano sul lusso con Ferragamo (-1,78%) e Cucinelli (-0,9%). Poco mossi i bancari Unicredit (-0,3%), Banco Bpm (-0,21%) e Ubi (+0,11%), nonostante il calo dello spread a 133 punti, mentre prosegue la corsa di Intesa (+1,79%), sull'onda dei conti. In rialzo anche Stm (+0,79%), in linea con l'andamento dei rivali europei dopo la trimestrale di Infineon (+2,41% a Francoforte). Giù Tim (-0,69%), fiacca Mediaset (-0,17%), in luce Astaldi (-7,08%), che nella vigilia, a mercati chiusi, ha annunciato ordini per oltre 6,5 miliardi nel 2019, in linea con le previsioni del Piano concordatario contestato dagli obbligazionisti.