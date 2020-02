Borsa: Asia, prosegue rimbalzo, Tokyo +1

MILANO, 5 FEB - E' proseguito anche oggi il rimbalzo dei principali listini di Asia e Pacifico, sulla scia del balzo registrato dagli indici Usa ed europei nella vigilia. Il circolo virtuoso però si potrebbe spezzare, con i futures sull'Europa e su Wall Street in rosso, in vista degli indici della fiducia dei manager in Italia, Francia, Germania e nell'Ue e, nel pomeriggio, di quelli Usa, insieme alla bilancia commerciale di gennaio con un passivo previsto di 48,2 miliardi a fronte dei 43,1 del mese prima. Tokyo ha guadagnato l'1,2%, Shanghai l'1,25%, Taiwan lo 0,15%, Seul lo 0,36% e Sidney lo 0,39%. Ancora aperte Hong Kong (+0,16% e Mumbai (+0,24%). Sulla piazza di Tokyo le trimestrali migliori delle stime hanno favorito la catena commerciale Nichirei Corporation (+6,87%), e il colosso della pesca Nippon Suisan (+5,82%), segno meno invece per il tecnologico Ntt Data (-7%), che ha presentato conti inferiori alle aspettative degli analisti.