Bnp: utile 2018 sale a 8,1 miliardi

ROMA, 5 FEB - Il gruppo bancario francese Bnp Paribas chiude il 2018 con un utile netto di gruppo di 8,173 miliardi di euro, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2018 e del 4,7%, al netto degli elementi non ricorrenti. Lo si legge in una nota secondo cui, nel solo quarto trimestre, l'utile netto è stato di 1.849 milioni di euro, "con un considerevole aumento (+28,2%) rispetto al quarto trimestre 2018, che era stato caratterizzato da condizioni di mercato molto sfavorevoli (+17,3% al netto degli elementi non ricorrenti)". Il risultato trimestrale è solo leggermente inferiore alle stime degli analisti. Il gruppo segnala per il 2018 un aumento del margine di intermediazione del 4,9% con "ricavi in crescita in tutte le divisioni" e un indice di capitale Cet 1 in aumento al 12,1%.