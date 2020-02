Borsa: Europa su nel finale, Milano +1%

MILANO, 3 FEB - Borse europee positive nel finale, con Londra e Milano (+1% entrambe) sul podio, seguite da Francoforte (+0,5%) e Madrid (+0,45%). Salgono di oltre un punto percentuale gli indici Usa, dopo dati sulla fiducia dei manager del settore manifatturiero migliori delle stime. In serata poi sono attese le vendite di auto, anch'esse previste in rialzo. Sugli scudi il colosso francese dei pagamenti Ingenico (+15,5%), acquistata dalla rivale Worldline (-0,41%). UN'operazione che favorisce spinge Nexi (+4,6%) in Piazza Affari. Effetto conti su Ryanair (+5,84%), il cui direttore finanziario Neil Sorahan si è detto ottimista in quanto "le persone tendono a stare vicino a casa e per le vacanze preferiscono l'Europa alle mete in Asia e altrove". Parole che hanno spinto gli acquisti anche su EasyJet (+3%). Attesa per i conti di Mediobanca (+2,2%) e Unicredit (+1,2%) di giovedì prossimo, mentre Intesa (+1,89%) e Ferrari (+1%) li presentano domani.