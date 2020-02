Borsa: Europa accelera, Milano +0,9%

MILANO, 3 FEB - Accelerano le borse europee sulla scia di Wall Street dopo dati sulla fiducia dei manager del settore manifatturiero in rialzo sopra le stime. In crescita anche le aspettative sugli ordini, sui prezzi e sull'occupazione, mentre in serata è prevista una crescita delle vendite di veicoli a 16,8 milioni. Milano (Ftse Mib +0,9%) continua ad essere la migliore seguita da Londra (+0,85%), Parigi (+0,75%), Francoforte (+0,6%) e Madrid (+0,5%). L'acquisto del colosso francese dei pagamenti Ingenico (+15,59%) da parte della rivale Worldline (+0,31%) spinge Nexi (+4,83%) in Piazza Affari, dove galoppano Prysmian (+3,88%), Amplifon (+2,8%) e Mediobanca (+2,49%) in vista dei conti previsti per giovedì prossimo. In arrivo domani i conti di Intesa (+1,85%).