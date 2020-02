Banche: Enria (Bce), in Europa troppe

ROMA, 1 FEB - "Personalmente credo in Europa ci siano troppe banche". Lo ha detto a Sky TG24 Economia, in un'intervista che andrà in onda oggi alle 18.30 su Sky TG24, il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce Andrea Enria. "In tutti i settori, dall'automobile all'acciaio, che sono passati attraverso grandi crisi, la capacità in eccesso che si era creata nel periodo prima della crisi è stata riassorbita anche attraverso processi di consolidamento. Nel sistema bancario europeo questo non è successo, almeno nella misura necessaria, quindi abbiamo ancora capacità in eccesso. Io credo che un processo di consolidamento sarebbe utile per aiutare il sistema a ritrovare redditività ed efficienza" ha aggiunto.