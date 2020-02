Mediaset:Tribunale si riserva decisione

MILANO, 1 FEB - Il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola al termine dell'udienza odierna con le parti si è riservata una decisione sui ricorsi di Vivendi a proposito delle assemblee di Mediaset che hanno avviato la fusione con la controllata spagnola e l'avvio di Mfe. Le delibere dell'assemblea del Biscione restano dunque sospese in via cautelativa e la decisione nel 'merito', attesa nei prossimi giorni, sarà decisiva per i rapporti tra i due gruppi e le trattative per un eventuale accordo.