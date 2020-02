Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

ROMA, 1 FEB - Con un open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un concreto esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che l'Italia porterà dal prossimo ottobre all'Expo 2020. Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con l'Università di Wollongong Dubai. Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a livello internazionale. All'evento interverranno anche i Commissari per la partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine McGowan.