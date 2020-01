Deutsche Bank: in 2019 rosso a 5,3 mld

MILANO, 30 GEN - Deutsche Bank chiude il 2019 con una perdita attesa, su cui pesano i costi della ristrutturazione. La perdita netta è stata di 5,3 miliardi di euro, dopo aver assorbito oneri di trasformazione per 1,1 miliardi di euro, svalutazioni dell'avviamento di 1 miliardo e spese di ristrutturazione e fine rapporto di 805 milioni di euro. La perdita netta per l'intero anno, spiega una nota, include inoltre aggiustamenti della valutazione delle imposte differite legate alla trasformazione per 2,8 miliardi di euro. "La nostra nuova strategia sta guadagnando terreno - commenta l'ad Christian Sewing - La stabilizzazione dei ricavi nella seconda metà del 2019 e la nostra costante disciplina dei costi hanno contribuito a migliorare le prestazioni operative. Con la nostra solida posizione patrimoniale e un Common Equity Tier 1 capital ratio del 13,6%, siamo molto fiduciosi di poter finanziare la nostra trasformazione con le nostre risorse e tornare alla crescita".