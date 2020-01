Hilton: giugno al via La Lama di Fuksas

ROMA, 29 GEN - Prende vita e da giugno potrà accogliere i primi ospiti uno degli edifici del progetto "La Nuvola" realizzata dall'architetto Massimiliano Fuksas a Roma. E' "La Lama" - 16 metri di larghezza e 130 di lunghezza per 16 piani di altezza - nella quale è in via di ultimazione l'Hilton Rome Eur, che conterrà 439 camere, due ristoranti, bar, sala fitness e sette sale riunioni. La struttura, progettata dall'archistar insieme all'adiacente centro congressi, è stata acquistata dalla Icarus e punta ad un target turistico internazionale che sceglie Roma come destinazione di viaggio. La particolare fisionomia dell'albergo, da cui il nome "La Lama" e offre scorci suggestivi da ogni punto lo si osservi, oltre a permettere una visuale senza confini dall'interno. I lavori, avviati nel 2018, seguono il progetto integrato dello studio Reconsult con il supporto per l'interior design dello studio Lorenzo Bellini Associates. Stile Spa è l'impresa di costruzioni. I dettagli verranno svelati nel corso delle settimane.