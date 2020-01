Borsa: Asia recupera ma giù Hong Kong

MILANO, 29 GEN - Seduta contrasta sui listini asiatici che nel complesso recuperano malgrado l'espandersi del coronavirus e i conseguenti timori per l'impatto sull'economia. Ma non è il caso di Hong Kong che, dopo la pausa per le festività del Capodanno cinese, ha riaperto i battenti e inglobato le perdite registrate nei giorni scorsi sulle altre piazze finanziarie: a seduta ancora aperta il tonfo è del 2,87%. Restano invece ancora chiusi i listini cinesi mentre lo yuan offshore si rafforza. Sulla scia del rimbalzo della vigilia a Wall Street, Tokyo ha intanto chiuso con un guadagno dello 0,71% e Seul dello 0,39 per cento.