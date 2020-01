Torna il festival dell'Economia civile

ROMA, 28 GEN - "Persone, luoghi, comunità. L'economia che ri-genera". E' questo il titolo della seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 17 al 19 aprile 2020. Ideato da Federcasse (l'Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), in collaborazione con Confcooperative, NeXt (Nuova Economia Per Tutti), SEC (Scuola di Economia Civile) e Fondosviluppo, il Festival ha l'obiettivo di rendere concreti e connessi i modelli di sviluppo sostenibile in Italia ed ha come punto di partenza il Manifesto per l'Economia Civile, stilato in 8 punti. L'economia civile "sostiene il valore del lavoro e delle persone", crede nella biodiversità delle forme di impresa; promuove l'uguaglianza e l'inclusione sociale; valorizza l'impresa come luogo di creatività e di benessere; distingue tra utilità e pubblica felicità; propone una nuova idea di benessere; coltiva il rispetto e la cura dell'ambiente; costruisce percorsi di generatività per il bene comune".