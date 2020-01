Pensioni: inizia percorso di riforma

ROMA, 27 GEN - Primo confronto tra ministero del Lavoro e parti sociali per la riforma del sistema pensionistico. Superare la legge Fornero e mantenere Quota 100 fino alla fine della sperimentazione (fine 2021) sono gli obiettivi annunciati dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che ha giudicato "molto positivo" l'incontro con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, al termine del tavolo. Tra i temi discussi, riferiti dai sindacati, una maggiore flessibilità in uscita, il tema del lavoro discontinuo e della pensione di garanzia per i giovani. Proprio su quest'ultimo tema Catalfo ha ricordato l'avvio dei tavoli tecnici il prossimo 3 febbraio, mentre oggi ci sarà la nomina della commissione di esperti. "Si è avviato un confronto, una trattativa seria", ha commentato il segretario Cisl Maurizio Landini, mentre la Uil, con Carmelo Barbagallo, ha insistito sulla necessità di rendere il sistema più flessibile. Patto tra generazioni e introduzione di una pensione di garanzia tra i temi evidenziati da Luigi Sbarra della Cisl.