P.a: Pisano, pagamenti online o sanzioni

ROMA, 25 GEN - I pagamenti online verso le pubbliche amministrazioni per tributi, tasse o rette devono essere effettuati tramite il sistema nazionale PagoPa. Spetta agli enti pubblici ricorrere alla piattaforma, altrimenti scatta la responsabilità dirigenziale. "Per la prima volta siamo riusciti a introdurre sanzioni ai dirigenti pubblici che non integrano i servizi in Pago Pa e quindi non adempiono al loro obbligo di digitalizzazione". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, in un video caricato su Twitter, riferendosi alle novità introdotte con il Milleproroghe.