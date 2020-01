Aeroporti: record 35 mln Linate Malpensa

MILANO, 24 GEN - Gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa hanno chiuso il 2019 con oltre 35 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4%, mettendo a segno, secondo la Sea, un nuovo "record storico". Un risultato raggiunto, viene spiegato, "in un anno particolare che ha visto la chiusura per tre mesi, da fine luglio a fine ottobre, dell'aeroporto di Linate per lavori al 'city airport' e lo spostamento di tutti i voli sullo scalo di Malpensa". Per Malpensa sono transitati 28,8 milioni di passeggeri, ma, al netto dell'attività trasferita da Linate, il volume di traffico è stato di 26,8 milioni, con una crescita del 9,1%. L'offerta nel 2019 è salita di 40 voli, 2 nuove compagnie aeree e 13 destinazioni, tra cui Los Angeles e San Francisco.