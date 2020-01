Fincantieri: intesa con Qatar per flotta

TRIESTE, 24 GEN - Un Memorandum of Understanding (MoU) per la progettazione, la costruzione e la gestione della base navale, la gestione dell'intera flotta navale, l'implementazione di nuove tecnologie (come il Digital Radar e la Cyber Security) e la fornitura di nuove unità navali e sottomarini è stato firmato a Doha tra Fincantieri e il Ministero della Difesa del Qatar, attraverso Barzan Holdings (100% Ministero della Difesa del Qatar). Il MoU rafforza la partnership strategica e potrebbe portare alla futura acquisizione di nuove unità già nel 2020. L'intesa implementa la relazione tra Fincantieri e le forze armate del Qatar. Nel giugno 2016 fu firmato un contratto con il ministero della Difesa qatariota del valore di 4 miliardi di euro che prevede la fornitura di numerose navi. Il Memorandum si inserisce nella strategia di sviluppo di Fincantieri in Medio Oriente. La firma è avvenuta tra l'Ad di Fincantieri, Giuseppe Bono e per il Ministero della Difesa del Qatar il Presidente di Barzan Holding, Nasser Al Naimi.