Gualtieri, ddl fisco equo entro aprile

ROMA, 24 GEN - "Noi vogliamo un sistema più semplice e più equo e che riduca la pressione fiscale a partire dai redditi medio bassi. Ci sono tanti modi per farlo... Il mio obiettivo è di arrivare a presentare un disegno di legge delega al Consiglio dei ministri di aprile". Così il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ad Agorà Rai Tre, sulla riforma fiscale. "Il principio della progressività delle imposte nella Costituzione è fondamentale. E quindi noi questo non lo toccheremo, non andremo nella direzione della flat tax", ha sottolineato. Gualtieri ha inoltre rimarcato che la "manovra riduce la pressione fiscale. Non ci sono tasse occulte".