Borsa: Europa rallenta, Milano +0,5%

MILANO, 23 GEN - Riducono il passo le principali borse europee dopo la decisione della Bce sui tassi, che restano "bassi finché servirà", lasciando intendere che il contesto internazionale resterà piuttosto critico. Milano (+0,5%) è l'unica a salire spinta dalla corsa di Stm (+8,2%) dopo le previsioni del presidente e amministratore delegato Jean-Marc Chery sul 2020 e sui ricavi a medio termine. Seguono Madrid (+0,09%), Parigi (-0,13%), Londra (-0,39%) e Francoforte (-0,5%). Negativi i futures Usa in attesa dei sussidi di disoccupazione e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas. A frenare i listini i timori per il coronavirus localizzato a Whuan (Cina), con ripercussioni sul lusso per Moncler (-2,56%), Kering (-2,84%) e Swatch (-2,17%) e sul greggio (Wti -1,82%), con cali per Saipem (-0,92%), Galp (-2%) e Repsol (-2,72%). Bene i bancari Bankinter (+2,47%) e Caixa Bank (+1,41%), mentre rallenta Unicredit (+0,4%) con lo spread stabile a 156 punti. Giù Peugeot ed Fca (-1%), con il dilatarsi dei tempi per la fusione.