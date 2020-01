Immobiliare:Dadone,patrimonio PA 480 mld

MILANO, 23 GEN - "Il patrimonio immobiliare delle sole pubbliche amministrazioni italiane ammonta a una cifra che oscilla tra i 460 e i 480 miliardi di euro, mentre, la ricchezza immobiliare privata italiana tocca i 6 mila miliardi". Lo ha detto la ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel suo messaggio di saluto a "Re Italy Winter Forum", evidenziando che "il governo ha piena consapevolezza circa l'importanza strategica di un comparto determinante nella vita economica del Paese". "Stiamo parlando di asset che, certamente, non sempre sono utilizzati al meglio, che vanno manutenuti e valorizzati", sottolinea Dadone, aggiungendo: "per quel che riguarda le mie specifiche competenze, è già in atto una riflessione su un utilizzo più efficiente degli spazi e una destinazione più razionale, dato che esistono ad oggi immobili pubblici in uso a privati o inutilizzati per alcune decine di miliardi di valore".