Borsa: Europa apre in rosso

MILANO, 21 GEN - Le Borse europee aprono in calo in scia con i listini asiatici azzoppati dagli eventuali rischi del corona virus in Cina. Gli investitori guardano con grande interesse alle indicazioni che arriveranno dal forum di Davos e dalla riunione dell'ecofin. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1095. In rosso Londra (-0,8%), Parigi (-0,73%), Francoforte e Madrid (-0,68%).