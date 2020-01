Borsa:Europa galleggia senza Wall Street

MILANO, 20 GEN - Le Borse europee galleggiano e stentano a trovare una direzione, nel giorno in cui Wall Street è chiusa per il Martin Luther King day. Dopo la firma della tregua in Libia e il blocco della produzione e delle esportazioni di petrolio si registra un balzo il prezzo del greggio con il Brent a 65,26 dollari al barile e il Wti a 58,8 dollari. Resta debole l'euro sul dollaro a 1,1086 a Londra. Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,08%). Debole Milano (-0,3%), Londra e Parigi (-0,2%) mentre è piatta Madrid (-0,07%). In controtendenza Francoforte (+0,1%). A Piazza Affari male Snam (-1,9%) e Enel (-1%), alle prese con il pagamento dell'acconto sul dividendo. Tra le banche soffre Unicredit (-1,3%). In rosso anche Fineco (-1%), Ubi (-0,8%), Banco Bpm (-0,7%) e Intesa (-0,5%). Corre Pirelli (+2,2%), confermata per il secondo anno tra le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici da parte di Cdp (Carbon Disclosure Project).