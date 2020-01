Borsa: Milano prosegue in rosso

MILANO, 20 GEN - La Borsa di Milano (-0,46%) prosegue in calo, ultima tra i listini del Vecchio continente. Piazza Affari è appesantita da Enel (-1,7%) e Snam (-1,5%) alle prese con il pagamento del dividendo agli azionisti. In calo anche le banche con lo spread tra Btp e Bund che ha avviato poco mosso la giornata a 158 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,37%. In rosso Mps (-0,9%), Unicredit e Banco Bpm (-0,7%), Ubi (-0,4%). Male anche il comparto della moda con Ferragamo (-0,6%) e Moncler (-0,5%). In calo Atlantia (-0,3%), in attesa che venga definita la vicenda della concessione alla controllata Autostrade per l'Italia. Seduta all'insegna del rialzo per Pirelli (+1,2%) e Buzzi Unicem (+1,1%). Bene anche Stm (+0,8%), Nexi (+0,6%) e Saipem (+0,4%).