Borsa: Europa apre debole

MILANO, 20 GEN - Le Borse europee aprono deboli con gli investitori che attendono eventuali spunti che potranno arrivare dalla riunione dell'Eurogruppo e dal forum di Davos. Dopo la firma del mini accordo sul commercio internazionale tra Usa e Cina, i mercati restano alla finestra in vista della stagione delle trimestrali. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,1100 a Londra, nel giorno in cui Wall Street resterà chiusa per festività. In rosso Francoforte (-0,16%) e Parigi (-0,13%) mentre sono piatte Londra (+0,08) e Madrid (-0,05%).