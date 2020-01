Borsa: Asia chiude in rialzo

MILANO, 20 GEN - Le Borse asiatiche aprono la settimana in rialzo con gli investitori che sembrano aver ritrovato la strada dell'ottimismo. Con la firma del mini accordo tra Usa e Cina sul commercio internazionale ora l'attenzione è rivolta alle indicazioni che potranno arrivare dal forum di Davos. Dopo la perfomance da record di venerdì scorso i mercati americano oggi resteranno chiusi per festività. In rialzo Tokyo (+0,18%) che termina la seduta ai massimi in 16 mesi sostenuta dalla debolezza dello yen sulle principali valute. La divisa nipponica perde terreno sul dollaro trattando a 110,10, e a 122,20 sull'euro. Avanzano Shenzhen (+1,28%), Shanghai (+0,66%) e Seul (+0,54%) mentre sono in negativo Hong Kong (-0,55%) e Mumbai (-0,42%). Scarni gli appuntamenti macroeconomici. Attesa la riunione dell'Eurogruppo, i dati dei prezzi delle abitazioni nel Regno Unito e l'indice dei prezzi alla produzione in Germania.