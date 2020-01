Borsa:Europa sale nel finale,Milano+0,7%

MILANO, 17 GEN - Finale positivo per le borse europee nell'ultima seduta della settimana, mentre Wall Street tocca nuovi massimi dopo dati migliori delle stime su nuove case e produzione manifatturiera. Fiducia dei consumatori stabile secondo l'Università del Michigan. In evidenza Madrid (+1,16%) e Parigi (+1%), seguite da Londra (+0,8%), Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,6%). Sui minimi di giornata lo spread a 159 punti. Acquisti sui bancari spagnoli Santander (+1,2%), Bankia (+1,15%) e CaixaBank (+1%). Poco mosse Intesa e Ubi (+0,4% entrambe). Sotto pressione la grande distribuzione francese con Casino (-5,3%), all'indomani dell'allarme sugli utili dovuto alle proteste in Francia e Fnac (-7,5%). Invariata Carrefour, poco mossa Kingfisher (-0,3%), titolare della catena Castorama. Sprint di Prysmian (+2,5%) a Milano, che ha individuato la causa del recente guasto all'elettrodotto Western Link.