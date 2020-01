Leonardo, primo volo del Falco Xplorer

ROMA, 17 GEN - Il Falco Xplorer, il nuovo velivolo a pilotaggio remoto di Leonardo, "ha effettuato con successo il primo volo di prova". La società annuncia oggi che "il drone è decollato dalla base aerea di Trapani-Birgi il 15 gennaio, ha volato sul Golfo di Trapani in uno spazio aereo dedicato per circa 60 minuti ed è infine rientrato atterrando in sicurezza". Per Leonardo "si tratta di un importante risultato, raggiunto anche grazie al supporto tecnico e ingegneristico fornito dal Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica Militare nelle fasi di pianificazione del volo e delle attività collegate". Il Falco Xplorer è stato presentato per la prima volta al Salone aerospaziale di Parigi dello scorso anno, dove fu mostrato anche al premier Giuseppe Conte. "E' progettato da Leonardo, dalla fusoliera alla suite di sensori, al sistema di missione e alla stazione di controllo a terra".