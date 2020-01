Borsa:Europa avanza ancora, Milano +0,7%

MILANO, 17 GEN - Le Borse europee avanzano dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona ed in vista della produzione industriale statunitense. Gli investitori appaiono ottimisti in vista del verdetto di Fitch sulla Germania. L'euro sul dollaro prosegue in lieve calo a 1,1110. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. In rialzo Madrid (+1,2%), Londra (+0,9%), Parigi (+0,8%), Francoforte e Milano (+0,7%). Nel Vecchio continente corrono le utility (+1,2%) e le banche (+0,6%) mentre è in lieve calo l'energia (-0,1%). A Piazza Affari si mettono in mostra le utility con Italgas (+1,6%), Enel (+1,3%) e Terna (+1,2%). In positivo anche Fca (+0,5%), dopo la conferma delle trattative con la cinese Hon Hai Precision per la produzione di veicoli elettrici di nuova generazione. In rialzo anche Ferrari (+1,7%) e Cnh (+1,3%). In calo Atlantia (-1%), che sconta le incertezze sulla revoca della concessione a Autostrade per l'Italia. Male anche Mediobanca (-0,6%), Pirelli (-0,5%) e Brembo (-0,4%).