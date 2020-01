Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 17 GEN - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo, dopo i dati sull'inflazione dell'Eurozona ed in vista della produzione degli Stati Uniti. I listini del Vecchio continente proseguono la seduta snobbando il rallentamento della crescita economica cinese. Resta poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1125 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In rialzo Madrid (+1%), Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,4%). Nel Vecchio continente è in calo il comparto dell'energia (-0,1%), con il petrolio poco mosso a 58,5 dollari al barile. In rosso Shell (-0,2%) e Bp (-0,1%). Andamento positivo per le utility (+1%) con Endesa (+1,7%), E.On (+1,6%) ed Engie (+1,1%). Bene anche le banche (+0,5%) con Santander (+1,4%) Societe Generale (+1%) e Credit Agricole (+0,7%).