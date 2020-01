Borsa:Milano avanza ancora con le banche

MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano (+0,5%) avanza ancora, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. I mercati attendono i dati sull'inflazione dell'Eurozona e quelli sulla produzione industriale negli Stati Uniti. A Piazza Affari andamento positivo per le banche, con lo spread tra Btp e Bund che cala a 161 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,42%. In cima al listino principale svetta Ubi (+2,3%). Tonici anche gli altri istituti di credito con Mps (+1%), Banco Bpm (+0,9%), Unicredit (+0,6%) e Intesa (+0,4%). In positivo anche i titoli legati petrolio, con il prezzo del greggio poco mosso. Salgono Tenaris e Saipem (+0,7%) ed Eni (+0,2%). In positivo Fca (+0,4%), dopo la conferma delle trattative con la cinese Hon Hai Precision per la produzione di veicoli elettrici di nuova generazione. In rialzo anche Ferrari (+1,1%) e Cnh (+0,9%).