Borsa: Milano +0,69% con Mps Ubi

MILANO, 16 GEN - Piazza Affari conferma l'intonazione positiva e sale dello 0,69% con il Ftse Mib a 23.927 punti. Di buon passo i bancari ed in particolare Mps che guadagna il 3,4% dopo aver superato anche la soglia del +5% all'indomani del collocamento di un bond da 400 milioni, facendo un altro passo avanti verso gli obiettivi del piano di ristrutturazione concordato con l'Ue. In evidenza anche Ubi (+3,22%) che ha piazzato in settimana un subordinato sempre da 400 milioni e ha raggiunto un accordo con i sindacati sul ricambio generazionale. Bene anche anche Banco Bpm (+2,6%) e Fineco (+1,63%) che ieri ha comunicato l'ingresso in cda di Andrea Zappia, responsabile Europa di Sky. Tra gli altri acquisti su Campari (+1,69%) con il buy di Jefferies. Atlantia guadagna l'1,56% in attesa di capire cosa succederà sulla concessione ad Autostrade che oggi ha un cda. Rialzo contenuto per Fca (+0,55%) dopo il dato delle vendite in Europa nel 2019. Spread a 160 punti da un iniziale 159,7.