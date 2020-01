Borsa: Europa chiude debole

MILANO, 15 GEN - Le Borse europee chiudono deboli, nonostante l'andamento positivo di Wall Street in vista del mini accordo fra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale. Gli investitori si interrogano sui rapporti futuri tra Usa e Cina sulla vicenda dei dazi. Sullo sfondo restano alcune trimestrali deludenti negli Stato Uniti e l'atteso avvio dell'impeachment nei confronti di Donald Trump. In rosso Madrid (-0,24%), Francoforte (-0,18%) e Parigi (-0,14%). In controtendenza Londra (+0,27%).