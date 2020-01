Calcio: Kpmg, 'vincono' City e Barca

MILANO, 15 GEN - Sono il Manchester City e il Barcellona le due società di calcio tra quelle che hanno vinto i rispettivi campionati l'anno scorso in Europa a valere di più, entrambe con 1,2 miliardi di 'squad market value'. Lo afferma uno studio della società di consulenza internazionale Kpmg. Secondo la ricerca, basata anche su rendimenti di eventuali stadi di proprietà e valore del brand, seguono il Paris Saint-Germain (957 milioni), Bayern Monaco (879), Juventus (859), Ajax (389), Benfica (278) e Galatasaray (111 milioni). Analizzando i bilanci delle otto società, Kpmg ricorda anche che "tutti i club sono riusciti a registrare un utile al netto delle imposte: l'unica eccezione è rappresentata dalla Juventus. Le perdite dei bianconeri sono aumentate di 20,7 milioni rispetto all'anno precedente salendo a 39,9 milioni, un peggioramento conseguenza diretta di maggiori costi del personale, cioè gli investimenti effettuati per rafforzare la squadra, in particolare il tesseramento di Cristiano Ronaldo".