Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,40%)

TOKYO, 15 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, frenata dalla chiusura mista degli indici azionari Usa, in coincidenza dell'avvio della stagione delle trimestrali delle banche, e in attesa di sviluppi sui negoziati del commercio tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,40% a quota 23,929.65, con una perdita di 95 punti. Sul mercato valutario la fase di incertezza incide sullo yen, che arresta la fase di indebolimento sul dollaro, a 109,80, e sulla moneta unica a un valore di 122,30.