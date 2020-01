Nissan e Renault smentiscono divorzio

ROMA, 14 GEN - Nissan e Renault corrono ai ripari dopo le indiscrezioni su un possibile scioglimento dell'alleanza tra i due gruppi riportate dal Financial Times. Entrambi i gruppi hanno fatto sapere che il rapporto è stretto e che un divorzio non è mai stato preso in considerazione. Nissan ha smentito con un comunicato spiegando di non avere alcuna intenzione di sciogliere l'alleanza con Renault e Mitsubishi Motors. "L'alleanza - si legge - è la base della competitività di Nissan, ed è capace di generare una crescita redditizia a lungo termine". Per Renault è stato invece il presidente Jean-Dominique Senard a parlare: "L'alleanza Renault-Nissan non è morta e lo dimostreremo presto", ha detto al quotidiano Les Echos.