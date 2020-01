Borsa: Europa rallenta, Londra -0,2%

MILANO, 14 GEN - Dopo una partenza piatta, leggera corrente di vendite sulle Borse europee: Parigi è la più pesante con un calo dello 0,7% (anche se Renault dopo lo scivolone di ieri recupera quasi un punto percentuale), Milano perde lo 0,5% con l'indice Ftse Mib, Francoforte cede lo 0,4%, Londra lo 0,2%. In Piazza Affari sempre debole Pirelli che perde il 2,8% a 5,1 euro dopo un report di Ubs, seguita da Atlantia e Prysmian in calo dell'1,2%. In aumento di mezzo punto percentuale Leonardo dopo il nuovo contratto negli Usa.